Российского банкира Рината Насырова освободили в Литве под залог

По версии стороны обвинения, предприниматель передал деньги через бывшего посла Литвы России Римантаса Шидлаускаса.

«Насыров освобождён из-под ареста под залог в 10 тысяч евро и подписку о невыезде. У подозреваемого изъяты личные документы», — заявила журналистам представитель по печати Службы специальных расследований Рената Эндружите.

Как уточняет ТАСС, фигуранту также запретили общаться с определённым кругом лиц, указанным следователями.

По тому же делу проходит освобождённый накануне из-под ареста под подписку о невыезде и сам бывший посол Шидлаускас.