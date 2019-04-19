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Российского банкира Рината Насырова освободили в Литве под залог 

Говорит Москва 7 часов назад
Фото: ТАСС
По версии стороны обвинения, предприниматель передал деньги через бывшего посла Литвы в России Римантаса Шидлаускаса.
«Насыров освобождён из-под ареста под залог в 10 тысяч евро и подписку о невыезде. У подозреваемого изъяты личные документы», — заявила журналистам представитель по печати Службы специальных расследований Рената Эндружите.
Как уточняет ТАСС, фигуранту также запретили общаться с определённым кругом лиц, указанным следователями.
По тому же делу проходит освобождённый накануне из-под ареста под подписку о невыезде и сам бывший посол Шидлаускас.
Президент Литвы Даля Грибаускайте после огласки дела заявила, что действующий посол Литвы в Москве бросает тень на дипломатическую службу страны, поскольку фигурирует в качестве специального свидетеля. Такой статус в Литве применяется к лицам, которые, возможно, причастны к нарушению закона, но у следствия недостаточно доказательств.
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Происшествия , Прибалтика , Даля Грибаускайте , ИТАР-ТАСС , Литва
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