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В Забайкальском крае природные пожары подобрались к населенным пунктам 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несмотря на объявленный из-за сухой и ветреной погодой режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе Байкала, жители продолжают небрежно обращаться с огнем, сообщают источники, знакомые с обстановкой в Забайкальском крае.
По их словам, в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства от региональной диспетчерской службы Забайкальского края (РДС) поступила информация об угрозе перехода огня от степных пожаров на населенные пункты. Отмечается, что местные органы власти не могут полностью справиться с очагами возгорания, привлекая дополнительные силы.
По информации РДС, огонь действует в непосредственной близости от села Чиндагатай, села Савва-Борза Александро-Заводского муниципального района. Также имеется угроза сел Борзя, Хада-Булак, Передняя Бырка Борзинского муниципального района.
По уточненной информации от МЧС России, в населенном пункте Чиндагатай сгорело четыре бесхозные постройки, в Балейском районе села Унда сгорело три жилых дома, в селе Бали — три жилых дома, в поселке Среднеаргунск Краснокаменского района сгорела одна постройка. По предварительной информации, поступившей от МЧС Забайкальского края, в Дульдургинском районе села Дульдурга сгорела ферма (сгорело 30 голов скота).
Согласно данным МЧС, проблемы с пожарами отмечаются также в Краснокаменским, Балейскиом, Борзинском, Александро-заводском и Ононском районах Забайкальского края.
На базе главного управления МЧС России по Забайкальскому краю развернут оперативный штаб, которым руководит полковник Антон Маркелов. Для ликвидации привлечено 367 человек, 53 единицы техники, от МЧС 223 человека, 36 единиц техники.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Забайкальский Край
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