Истребитель ВКС перехватил самолет-нарушитель под Псковом

Российские военные принудительно посадили неопознанный самолет, нарушивший госграницу РФ возле Пскова . На перехват легкомоторного самолета, появившегося в российском воздушном пространстве с территории стран Балтии, был направлен истребитель ВКС. Пилот был задержан, его гражданство и цели пересечения границы России уточняются.

18 апреля в Новогородской области российский истребитель перехватил и принудил к посадке неопознанный легкомоторный самолет, нарушивший границу России, прилетев со стороны Прибалтики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в Росавиации.

«Южнее Великого Новгорода был зафиксирован случай пилотирования неопознанной цели. Неопознанная цель летела на высоте до 2 тыс. м со скоростью 245 км/ч.

С учетом характеристик полета предположительно воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы», — рассказал собеседник агентства.

Пилот самолета-нарушителя был задержан российскими военными. Его имя, гражданство и цель нарушения границы выясняются. Официальные ведомства отказываются от комментариев.

Напомним, зимой 2019 года Министерство обороны подготовило проект постановления, согласно которому пассажирские самолеты, нарушившие границу, разрешается сбивать — при условии риска экологической катастрофы или массовой гибели людей, передает ФАН.

Согласно действующему закону «О противодействии терроризму» военные могут сбивать в воздушном пространстве РФ захваченные террористами пассажирские самолеты, не подчиняющиеся требованиям властей. Одновременно с этим действует постановление правительства от 1994 года — оно запрещает сбивать самолеты-нарушители границы с пассажирами на борту.

Если неопознанный самолет приближается к российской границе ближе, чем на 50 км, то самолеты ВКС РФ приводятся в повышенную боевую готовность. После нарушения границы летчики предупреждают пилота или принудительно сажают самолет. Если это не удается, то нарушителя сбивают ракетой.

35 лет назад, в 1983 году, произошла одна из крупнейших катастроф в истории мировой авиации. Советские системы ПВО по ошибке сбили в небе над Сахалином самолет Korean Air Lines (KAL), выполнявший полет по маршруту Нью-Йорк — Сеул с остановкой в Анкоридже. Трагедия унесла жизни 269 человек — 23 членов экипажа и 246 пассажиров. Гибель рейса KE007 вызвала широчайший резонанс во всем мире, особенно в США и Корее, и привела к существенному ухудшению отношений СССР с Западом.

Похожий случай — массовых жертв по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать — произошел с бортом KAL пятью годами ранее, напоминает НСН. 20 апреля 1978 года советские истребители-перехватчики атаковали рейс сообщением Париж — Анкоридж — Сеул. По неизвестным причинам судно значительно отклонилось от заданного маршрута и нарушило советско-финскую границу в районе Кольского полуострова. Агрессия против гражданского самолета, который был принят за самолет-разведчик, привела к повреждению крыла. Однако пилоту удалось совершить аварийную посадку на лед замерзшего озера Корпиярви в глухой карельской тайге.

В результате инцидента погибли два человека, еще 13 получили ранения.

С российским самолетом произошла похожая трагедия 4 октября 2001 года — Украина сбила над Черным морем пассажирский самолет Ту-154М авиакомпании «Сибирь» , выполнявший рейс Тель-Авив — Новосибирск. Погибли все, кто был на борту.

Самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь» вылетел из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив, Израиль) в 10.00 по местному времени 4 октября 2001 года. Он выполнял чартерный рейс 1812 до Новосибирска. Полет по маршруту проходил без замечаний, в пределах международной воздушной трассы, где не было ни постоянных, ни временных (в связи с учениями ПВО) ограничений. На борту находились 78 человек: 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Пассажиры были гражданами России, Израиля, либо имели двойное гражданство.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета пришла к выводу, что лайнер над Черным морем сбила ракета, запущенная украинскими военными, проводившими в тот день учения в Крыму: военные перепутали пассажирский самолет с учебной целью. Украина спустя некоторое время после трагедии, не дожидаясь результатов расследования, выплатила семьям жертв моральную компенсацию в размере $200 тыс.

Военные самолеты стран НАТО регулярно совершают разведывательные полеты возле границ России, однако не пересекают ее. Министерство обороны Швеции сообщило ранее, что российский истребитель Су-27 в конце зимы приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки «Гольфстрим» на дистанцию в 20 м, когда оба воздушных судна пролетали над Балтийским морем.

Российское Минобороны, в свою очередь, подчеркнуло, что Су-27 приблизился к шведу для опознания, а после отдаления разведчика ВВС Швеции от государственной границы России истребитель вернулся на авиабазу.

Военное ведомство РФ подчеркнуло, что внимательно смотрит за любыми потенциально опасными действиями иностранных государств, но Россия угрозы для них не представляет.

Курьезом стал полет немецкого авиатора-любителя Матиаса Руста в разгар перестройки — 28 мая 1987 года Руст посадил свой самолет Cessna у стен Кремля, на Большом Москворецком мосту. Легкомоторный самолет Руста пересек советскую границу в районе Прибалтики, и двигался на малой высоте и с малой скоростью, что делало невозможным постоянное сопровождение его скоростными истребителями.

Сделав несколько пролетов над самолетом немца, и не получив четкой команды по воздействию, советские летчики просто возвращались на аэродром.