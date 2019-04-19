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Не при исполнении: полицейский открыл стрельбу в центре Москвы 

Рамблер 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник столичной полиции устроил стрельбу из травматического пистолета в центре Москвы, сообщает Interfax со ссылкой на источник в главке. Правоохранители выясняют мотивы поступка коллеги, но отмечают, что он был не при исполнении служебных обязанностей.
По словам автора статьи, инцидент произошёл 8 апреля в районе Таганки. При этом обстоятельства происшествия не известны. Отмечается, что полицейский «в свободное от службы время» устроил стрельбу из зарегистрированного на себя травматического пистолета. По данным «Российской газеты», стрелок занимает должность оперуполномоченного УВД на метрополитене. Мужчина несколько раз нажал на курок среди бела дня на улице Марксистская. В результате выходки правоохранителя никто не пострадал.
Сейчас расследованием дела занимаются следователи, которые после изучения результатов проверки сотрудников собственной безопасности столичного главка, решат заводить в отношении полицейского уголовное дело или нет. Коллеги полицейского подчеркнули, что впоследствии, если вина стрелявшего будет доказана, он будет уволен, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Происшествия , МВД , Интерфакс , Москва
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