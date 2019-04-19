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Жилой комплекс «ЗИЛАРТ» загорелся в столице
Вечерняя Москва
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ещё 3
1 час назад
Фото: Mash
Комментарии
1
В пятницу, 19 апреля, появилась информация о возгорании на юге
Москвы
.
Согласно предварительным данным, горит жилой комплекс «ЗИЛАРТ».
Точных данных о причине пожара и площади горения нет.
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