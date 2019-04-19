Жилой комплекс «ЗИЛАРТ» загорелся в столице

В пятницу, 19 апреля, появилась информация о возгорании на юге Москвы

Согласно предварительным данным, горит жилой комплекс «ЗИЛАРТ».

Точных данных о причине пожара и площади горения нет.