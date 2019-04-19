Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жилой комплекс «ЗИЛАРТ» загорелся в столице 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Mash
В пятницу, 19 апреля, появилась информация о возгорании на юге Москвы.
Согласно предварительным данным, горит жилой комплекс «ЗИЛАРТ».
Точных данных о причине пожара и площади горения нет.
Вечерняя Москва: последние новости
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Ведущий выгнал эксперта из студии при обсуждении пожара в Нотр-Даме Суд арестовал главу управления Росавиации по обвинению в хищении
Происшествия , Пожары , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия подготовила Украине нефтяной рубильник156
Названа причина внезапной кончины Цывиной1
Врач Цывиной назвала возможные причины смерти актрисы28
Раскрыты данные экспертизы Марьянова33
США призвали Германию к «устрашению» России55
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
Пока вы спали: Россия подготовила Украине нефтяной рубильник
В мире Украина
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
Порошенко призвал нанести удар по «реваншистам»
Украина В мире
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
США призвали Германию к «устрашению» России
Армия В мире
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение