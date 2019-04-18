Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ

Санкт-Петербурге скончалась 19-летняя студентка ВШЭ , выпрыгнувшая из окна во время пожара в общежитии. Девушка не смогла выбраться из комнаты — открыть дверь не удалось даже ее соседям. По мнению семьи погибшей, причиной пожара могли стать нарушения требований безопасности в общежитии. В университете не исключают, что инцидент произошел из-за неосторожности самой девушки.

Студентка ВШЭ Санкт-Петербурга Евгения Руденко скончалась после прыжка с четвертого этажа во время пожара в общежитии. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Женя скончалась в Институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, куда ее доставили в тяжелом состоянии 11 апреля после пожара в общежитии на улице Ленсовета. Высшая школа экономики выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Евгении», — говорится в сообщении.

По словам представителей ВШЭ, университет возьмет на себя расходы, связанные с погребением.

Пожар в одной из комнат общежития ВШЭ, в которой жила Евгения Руденко, начался ночью 11 апреля.

По предварительным данным, очаг возгорания находился у розетки. Студенты пытались выломать дверь, однако сделать этого не удалось. Чтобы спастись от огня, девушке пришлось выпрыгнуть из окна.

После прыжка Евгения сильно пострадала и попала в реанимацию в состоянии глубокой комы. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, переломы позвоночника со смещением и повреждениям спинного мозга, сжатие легких и гипоксию. Прооперировать девушку сразу было невозможно, так как ее состояние было нестабильным. Через несколько дней она скончалась, так и не придя в себя.

Родителям девушки, которые проживают в Екатеринбурге , о пожаре сообщили по телефону. Им рассказали, что возгорание произошло из-за неисправности прибора, который был включен в розетку рядом с кроватью студентки. Однако семья погибшей девушки считает, что причиной пожара могли стать нарушения требований безопасности в общежитии вуза и короткое замыкание.

«Пожарные системы надлежащим образом не работали. Во время пожара проживающие в общежитии студенты нажимали на кнопки пожарной тревоги, но они не работали. Пожарную тревогу уже вовремя начавшегося пожара включил кто-то из сотрудников, когда уже все здание было в дыму и студенты выбегали на улицу», — сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин, к которому родители Евгении обратились за помощью.

По словам матери погибшей девушки Людмилы Руденко, неисправность пожарной системы подтвердили студенты, которые проживают в соседних комнатах.

«Если бы она сработала, возможно, не было бы у моего ребенка такой ситуации, какая есть сейчас. Я вообще отчасти виню наши СМИ, потому что у нас, когда показывают какой-нибудь пожар, в дверь никто не выходит, все из окон прыгают. А ей трудно было догадаться, что пожар идет не извне», — пояснила женщина.

Она добавила, что у Евгении с раннего детства были проблемы с обонянием, в связи с чем она физически не могла вовремя почувствовать запах гари и проснуться.

Однако в НИУ ВШЭ не согласны с версией о неисправности пожарной системы. Как сообщили в пресс-службе вуза порталу e1.ru, сигнализация сработала в момент возгорания, поэтому остальных студентов удалось вовремя эвакуировать.

В университете также не исключают, что виновницей возгорания могла стать сама Евгения. По данным учреждения, девушка якобы курила в комнате, тем самым нарушая правила пожарной безопасности.

Позже подозрения в адрес Евгении Руденко подкрепили ее сообщения, которые она оправила соседке по комнате. В них погибшая якобы писала о своем намерении устроить поджог.

«Я не знаю, останутся ли улики, но поджог совершила я. Залипала на огонь под музыку и сидр», — цитирует одно из сообщений РЕН ТВ.

В других студентка якобы сообщала о желании вызвать такси и перерезать горло водителю. Силовики проверяют достоверность переписки. Из комнаты Руденко были изъяты ее мобильный телефон и ноутбук.

В апреле 2018 года другая студетка вуза тбыла срочно госпитализирована в НИИ Склифосовского. Врачи зафиксировали у нее закрытую травму грудной клетки, множественные повреждения ребер с повреждением легких, перелом лучевой кости. Ее поместили в реанимацию, где спустя полмесяца она скончалась, так и не придя в сознание.

По версии следствия, учащаяся МГИМО решила покончить с собой из-за несчастной любви к одногруппнику, с которым она поссорилась в этот день.

Однако в вузе никаких объективных доказательств вины молодого человека не нашли. Для установления всех обстоятельств дела правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Погибшая являлась гражданкой Казахстана. Позже уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров обратился к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в обеспечении объективности расследования гибели студентки.

«Принимая во внимание неоднозначность сложившейся ситуации, затрагивающей всесторонние правозащитные аспекты, омбудсмен обратился с просьбой оказать содействие в рассмотрении вышеизложенных фактов, а также принятии необходимых мер для должного и транспарентного расследования данного инцидента», — сообщалось в пресс-релизе.

Расследование дела продолжается.