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Нарушивший границу РФ самолёт принудительно посадили в Псковской области 

Говорит Москва + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
По предварительным данным, «неопознанное воздушное судно» было замечено в Новгородской области. Борт летел на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли.
«С учётом характеристик полёта, скорее всего, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства», — рассказал источник «Интерфакса».
По словам собеседника агентства, «на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель». В результате самолёт удалось посадить на ближайшем аэродроме в Псковской области. Пилот задержан. Сейчас правоохранители выясняют его гражданство и цель полёта.
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Происшествия , Армия , Оружие , Интерфакс , Новгородская Область , Псковская Область
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