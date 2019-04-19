Нарушивший границу РФ самолёт принудительно посадили в Псковской области

По предварительным данным, «неопознанное воздушное судно» было замечено в Новгородской области . Борт летел на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли.

«С учётом характеристик полёта, скорее всего, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства», — рассказал источник «Интерфакса».

По словам собеседника агентства, «на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель». В результате самолёт удалось посадить на ближайшем аэродроме в Псковской области. Пилот задержан. Сейчас правоохранители выясняют его гражданство и цель полёта.