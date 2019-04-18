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В Белоруссии католический храм сожгли вместе с мусором 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Витебской области Белоруссии сгорел католический деревянный храм Святых апостолов Петра и Павла XIX века. Об этом сообщает «Росбалт».
По информации республиканского МЧС, пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания, однако здание спасти не удалось. Жертв и пострадавших при пожаре нет.
По версии спасателей, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пламя перекинулось на здание по сухой траве от кучи сжигаемого мусора.
Храм Святых апостолов Петра и Павла был построен в 1896 году. Он входил в Государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии. В 1998 году он был передан Витебскому епархиальному управлению православной церкви, однако уже более 30 лет стоял заброшенным.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии снесли поклонные кресты, установленные на месте массовых расстрелов заключенных в Куропатах. В пресс-службе Минлесхоза республики заявили, что кресты сносятся как незаконные сооружения.
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Происшествия , Пожары , РПЦ
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