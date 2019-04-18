В США спасли дайвера, вызволявшего школьников из пещеры в Таиланде

Британского дайвера Джоша Брэтчли, который участвовал в спасении 12 школьников из затопленной десятикилометровой пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда в июне-июле 2018 года, спасли из подводной пещеры в США после того, как он пробыл под водой больше суток, сообщает телеканал Sky News.

По информации телеканала, группа дайверов из Великобритании занималась изучением пещеры глубиной более ста метров в штате Теннеси на востоке США. Когда позднее дайверы выплыли на поверхность, среди них не оказалось одного из членов команды, Джоша Брэтчли.

На место происшествия прибыли спасатели и водолазы из штатов Арканзас и Флорида, спустя более чем сутки им удалось вызволить Брэтчли из пещеры.

"Он был бодр, в ясном сознании и мог ориентироваться", — заявил представитель спасательной службы Дерек Вулбрайт.

Еще один представитель спасательной службы, вызволивший дайвера на поверхность, Эдд Соренсон отметил, что британец ждал спасения в обнаруженном им воздушном кармане, при этом он был "настолько спокоен, насколько мог быть".

Брэтчли, метеоролог по образованию, участвовал в спасении подростков из пещеры в Таиланде. Позже он участвовал в приеме у премьер-министра Британии, а также был удостоен рыцарского ордена, отмечает телеканал.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня 2018 года. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток, во вторник последний подросток и тренер были выведены из пещеры.

В операции непосредственно в пещере были заняты более 3 тысяч человек, включая дайверов, военнослужащих штаба операции, военных инженеров, спасателей и специалистов по откачиванию воды. Еще около 60 тысяч человек трудились на поверхности, участвуя в откачивании воды, пробивая артезианские скважины для отвода подземных вод от пещеры и обеспечивая работу основных участков операции всем необходимым.