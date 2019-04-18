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СМИ сообщили об оперативных действиях в Большом театре кукол Петербурга 

360tv.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: ТАСС
Правоохранители нагрянули в театр кукол в Санкт-Петербурге и проводят оперативные мероприятия. Что там происходит, пока не понятно. Но есть информация, что это не обыски.
Правоохранители начали оперативные мероприятия в Большом театре кукол (БТК) на улице Некрасова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской администрации.
«Проводятся оперативные мероприятия в БТК», — рассказал источник агентства.
В городском комитете по культуре знают об оперативных действиях. Однако представители ведомства отказываются комментировать ситуацию до завершения проверки.
Представитель культурного учреждения опроверг информацию региональных СМИ о проходящих обысках в рамках оперативных действий.
«В театре никаких обысков не было», — рассказал представитель БТК.
Правоохранительные органы не предоставили агентству официальный комментарий. Цель оперативных мероприятий пока не известна.
Большой театр кукол на улице Некрасова открылся в 1931 году. В настоящее время главный режиссер БТК — Руслан Кудашов, а директор — заслуженный работник культуры России Александр Калинин.
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Комментарии
Происшествия , Александр Калинин , Руслан Кудашов , МВД , Санкт-Петербург
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