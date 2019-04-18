СМИ сообщили об оперативных действиях в Большом театре кукол Петербурга

Правоохранители нагрянули в театр кукол в Санкт-Петербурге и проводят оперативные мероприятия. Что там происходит, пока не понятно. Но есть информация, что это не обыски.

Правоохранители начали оперативные мероприятия в Большом театре кукол (БТК) на улице Некрасова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской администрации.

«Проводятся оперативные мероприятия в БТК», — рассказал источник агентства.

В городском комитете по культуре знают об оперативных действиях. Однако представители ведомства отказываются комментировать ситуацию до завершения проверки.

Представитель культурного учреждения опроверг информацию региональных СМИ о проходящих обысках в рамках оперативных действий.

«В театре никаких обысков не было», — рассказал представитель БТК.

Правоохранительные органы не предоставили агентству официальный комментарий. Цель оперативных мероприятий пока не известна.