Убита звезда фильма «На игле — 2»

Актера из второй части фильма «На игле» Брэдли Уэлша застрелили возле собственного дома в Эдинбурге

Инцидент произошел 17 апреля около 20.00 по местному времени (18.00 мск). Убийце удалось скрыться. Полиция ищет подозреваемого, передает РИА Новости со ссылкой на Scotsman.

По информации следствия, неизвестный выстрелил в актера после того, как тот припарковал машину у дверей своей квартиры. Медикам не удалось спасти Уэлша.

Мотив и детали преступления пока не сообщаются.