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Убита звезда фильма «На игле — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 32 минуты назад
Фото: страница "RIP Bradley Welsh" в Facebook
Актера из второй части фильма «На игле» Брэдли Уэлша застрелили возле собственного дома в Эдинбурге.
Инцидент произошел 17 апреля около 20.00 по местному времени (18.00 мск). Убийце удалось скрыться. Полиция ищет подозреваемого, передает РИА Новости со ссылкой на Scotsman.
По информации следствия, неизвестный выстрелил в актера после того, как тот припарковал машину у дверей своей квартиры. Медикам не удалось спасти Уэлша.
Мотив и детали преступления пока не сообщаются.
Уэлшу было 42 года. Он сыграл единственную роль в фильме «На игле — 2», но она сделала его знаменитым. Это культовая картина британского режиссера Дэнни Бойла, в которой Уэлш сразился с 360 людьми подряд.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Дэнни Бойл , РИА Новости , Эдинбург
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