Сгоревший Нотр-Дам сняли из космоса

В Сети опубликован первый снимок собора Парижской Богоматери после пожара, сделанный из космоса.

🔴Breaking: our colleagues from @planetlabs, one of the Copernicus Contributing Missions, have kindly supplied us with what we believe to be the 1st available satellite image of #NotreDame after the fire

Respect & admiration for @PompiersParis

Below: earlier image for comparison pic.twitter.com/Er69G6U8d6— Copernicus EU (@CopernicusEU) 17 апреля 2019 г.

Снимок появился в твиттере космической программы Европейского союза по мониторингу Земли «Коперник» (Copernicus). В сообщении говорится, что авторы снимка — компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли PlanetLab.

«Наши коллеги из PlanetLabs, внесшая вклад в миссию «Коперник», сделала то, что мы считаем первым публичным спутниковым снимком Нотр-Дам после пожара», — заявили в «Копернике».

На фото со спутника видно, что при пожаре уцелел лишь каменный остов собора.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля и продолжался около 15 часов. Огонь полностью уничтожил крышу и шпиль собора, уцелела лишь структура здания. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил сбор средств на восстановление храма. В первый же день удалось собрать более 700 млн евро. По оценкам специалистов, реконструкция Нотр-Дама может занять 10-15 лет.