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Сгоревший Нотр-Дам сняли из космоса 

Рамблер 23 минуты назад
В Сети опубликован первый снимок собора Парижской Богоматери после пожара, сделанный из космоса.
Снимок появился в твиттере космической программы Европейского союза по мониторингу Земли «Коперник» (Copernicus). В сообщении говорится, что авторы снимка — компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли PlanetLab.
Пятилетка Макрона: как Франция восстановит Нотр-Дам 
«Наши коллеги из PlanetLabs, внесшая вклад в миссию «Коперник», сделала то, что мы считаем первым публичным спутниковым снимком Нотр-Дам после пожара», — заявили в «Копернике».
На фото со спутника видно, что при пожаре уцелел лишь каменный остов собора.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля и продолжался около 15 часов. Огонь полностью уничтожил крышу и шпиль собора, уцелела лишь структура здания. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил сбор средств на восстановление храма. В первый же день удалось собрать более 700 млн евро. По оценкам специалистов, реконструкция Нотр-Дама может занять 10-15 лет.
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Происшествия , Видео
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