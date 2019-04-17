Опубликован первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Первый снимок парижского собора Нотр-Дам после пожара, сделанный из космоса, опубликован в Twitter космической программы Европейского союза по мониторингу Земли "Коперник" (Copernicus).

"Наши коллеги из PlanetLabs (американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли), внесшая вклад в миссию "Коперник", сделала то, что мы считаем первым публичным спутниковым снимком Нотр-Дам после пожара", — говорится в сообщении. 🔴Breaking: our colleagues from @planetlabs, one of the Copernicus Contributing Missions, have kindly supplied us with what we believe to be the 1st available satellite image of #NotreDame after the fire

Respect & admiration for @PompiersParis

Below: earlier image for comparison pic.twitter.com/Er69G6U8d6— Copernicus EU (@CopernicusEU) 17 апреля 2019 г.

К нему прикреплено изображение со спутника, а ниже — Нотр-Дам до пожара.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.