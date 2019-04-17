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Опубликован первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Reuters
Первый снимок парижского собора Нотр-Дам после пожара, сделанный из космоса, опубликован в Twitter космической программы Европейского союза по мониторингу Земли "Коперник" (Copernicus).
"Наши коллеги из PlanetLabs (американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли), внесшая вклад в миссию "Коперник", сделала то, что мы считаем первым публичным спутниковым снимком Нотр-Дам после пожара", — говорится в сообщении.
К нему прикреплено изображение со спутника, а ниже — Нотр-Дам до пожара.
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Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
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