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В центре Петербурга горит дом, в котором жил Маяковский 

ТК «Звезда» + ещё 5 2 часа назад
Фото: Felix Culpa, Вконтакте
В Северной столице на улице Жуковского загорелся доходный дом В. П. Брискорна, в котором жил Владимир Маяковский. Двадцать человек эвакуированы.
Вечером 17 апреля в Центральном районе Петербурга на улице Жуковского загорелся жилой дом, сообщил «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.
«Сегодня 17 апреля поступила заявка о пожаре по адресу: Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 7. По прибытию пожарных подразделений через 6 минут установлено, что происходит интенсивное горение на пятом этаже жилого дома», — говорится в сообщении.
По словам представителя ведомства, эвакуированы 20 человек по лестнице. В 19.08 пожар был уже локализован. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.
В настоящий момент проводится проливка, разборка. При тушении пожара работало 5 единиц техники, 26 человек личного состава. На данный момент никто не пострадал, уточнили спасатели. Пожарные также проверяют соседние конструкции.
Построен дом был в 1898-1900 годах, а в 1918 году в нем жил поэт Владимир Маяковский. Местные СМИ пишут, что доходный дом В. П. Брискорна был на реставрации.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Санкт-Петербург
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