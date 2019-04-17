ФСБ задержала сторонника «Хизб ут-Тахрир»* на границе с Украиной

"При пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска "Армянск" задержан житель села Каменка Симферопольского района, который подозревается в участии в деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в деятельности террористической организации.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

*Террористическая организация, запрещенная в России.