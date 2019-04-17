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ФСБ задержала сторонника «Хизб ут-Тахрир»* на границе с Украиной 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: НАК РФ
Крымчанин, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* задержан на крымском участке российско-украинской границы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"При пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска "Армянск" задержан житель села Каменка Симферопольского района, который подозревается в участии в деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в деятельности террористической организации.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , Хизб-ут-Тахрир
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