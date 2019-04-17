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Во Внуково загорелся самолет 

Рамблер 15 минут назад
В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании Utair.
На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, видно, как из-под крыла самолета вырывается пламя.
Предположительно, при запуске загорелся один из двигателей машины.
Самолет должен был лететь в Махачкалу. Пассажиров экстренно эвакуировали, пострадавших нет.
В пресс-службе Utair назвали ситуацию штатной. По словам представителей авиакомпании, «срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе».
«Ситуация штатная, самолёт полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало», — цитирует пресс-службу Utair радиостанция «Говорит Москва».
В авиакомпании добавили, что рейс будет выполнен на другом самолете.
Происшествия , Видео , Международный аэропорт Внуково , ЮТэйр , Радиостанция "Говорит Москва"
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