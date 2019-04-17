Во Внуково загорелся самолет

На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, видно, как из-под крыла самолета вырывается пламя.

Предположительно, при запуске загорелся один из двигателей машины.

Самолет должен был лететь в Махачкалу. Пассажиров экстренно эвакуировали, пострадавших нет.

В пресс-службе Utair назвали ситуацию штатной. По словам представителей авиакомпании, «срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе».

«Ситуация штатная, самолёт полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало», — цитирует пресс-службу Utair радиостанция «Говорит Москва».

В авиакомпании добавили, что рейс будет выполнен на другом самолете.