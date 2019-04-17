Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шотландец вломился ночью в чужой дом, приготовил поесть и уснул 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Daily Record
В шотландском городе Глазго семья обнаружила в доме пьяного незнакомца. Об этом сообщает газета The Daily Record.
«Супружеская пара разбудила меня и спрашивает: "Ты кто такой?" — рассказывает мужчина на видео, опубликованном на Facebook. — А я им отвечаю: "О чем вы? Я же был здесь прошлой ночью на вечеринке"». Тогда хозяин дома заверил незнакомца, что никакой вечеринки не было.
Как выяснилось позже, накануне ночью шотландец вызвал такси в сторону своего дома, но по прибытии перепутал входную дверь. «Я зашел, укрылся и уснул», — вспоминает он. Утром семья нашла на кухне тарелку с лапшой, а на диване — спящего незнакомца. «Наверное, я готовил себе поесть», — шутливо объяснил любитель вечеринок.
Хозяева довольно радушно приняли непрошеного гостя: они угостили мужчину чашкой чая и сигаретой. В видеоролике, который стал вирусным, шотландец поблагодарил семью за проявленное гостеприимство.
В 2018 году сообщалось, что в Канаде полиция арестовала человека, который вломился в чужой дом и задержался там ради вина и музыки. Следствие установило, что мужчина проник в дом, выпил бутылку вина, стоявшую в холодильнике, а затем начал играть на фортепиано. Звуки музыки разбудили двух жильцов на втором этаже.
Последние новости
Стало известно о десятках спецопераций США в Африке Названы выполнившие майские указы регионы Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Комментарии
Происшествия , В мире , Европа , Глазго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело — швах. Команда Порошенко готовится к бегству191
Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре238
Во Внуково загорелся самолет1
Названа новая причина инцидента с Панкратовым-Черным38
Согласья нет. Санкции против РФ пытались заблокировать
Видео
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
В мире Украина
Панкратова-Черного высадили из самолета
Общество Статьи
Во Внуково загорелся самолет
Происшествия
Екатеринбург накрыла снежная буря
Общество Погода
Названа новая причина инцидента с Панкратовым-Черным
Шоу-бизнес
Лукашенко отказывается принять новую реальность
Политика СНГ
Оползень снес несколько домов в Саратове
Происшествия
Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре
Происшествия
Волноваться не стоит. Синоптики рассказали, каким будет лето
Погода Общество
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение