Оползень снес несколько домов в Саратове

Саратовские СМИ сообщают об оползне, который уже разрушил несколько дач в Волжском районе города.

В Волжском районе Саратова в результате снеготаяния сошел оползень и разрушил пять домов в СНТ «Утес-1». Об этом сообщили в управлении по инженерной защите Саратова, пишет «КП-Саратов».

После активного снеготаяния произошла активация оползней, в их зоне оказались дачные строения. Отмечается, что пять дачных домиков были разрушены, но пострадавших нет.

Пласт земли просел на пару метров, а в асфальте образовались провалы и трещины. В результате оползня кирпичные дома рухнули с землей. Некоторые дома обрушились частично. Чиновники в ответ на обращения дачников посоветовали им заниматься берегоукрепительными работами.