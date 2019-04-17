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Оползень снес несколько домов в Саратове 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Саратовские СМИ сообщают об оползне, который уже разрушил несколько дач в Волжском районе города.
В Волжском районе Саратова в результате снеготаяния сошел оползень и разрушил пять домов в СНТ «Утес-1». Об этом сообщили в управлении по инженерной защите Саратова, пишет «КП-Саратов».
После активного снеготаяния произошла активация оползней, в их зоне оказались дачные строения. Отмечается, что пять дачных домиков были разрушены, но пострадавших нет.
Пласт земли просел на пару метров, а в асфальте образовались провалы и трещины. В результате оползня кирпичные дома рухнули с землей. Некоторые дома обрушились частично. Чиновники в ответ на обращения дачников посоветовали им заниматься берегоукрепительными работами.
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