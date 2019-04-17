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Москвич разжег костер на кухне 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
Мужчина из Царицыно разжег костер на кухне собственной квартиры. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как отмечается, инцидент произошел 17 апреля на улице Кантемировская.
"На место происшествия вызвали пожарных, которые ликвидировали огонь", — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что хозяин квартиры не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчина размахивал горящим факелом в московском метро.
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