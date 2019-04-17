Москвич разжег костер на кухне

Мужчина из Царицыно разжег костер на кухне собственной квартиры. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, инцидент произошел 17 апреля на улице Кантемировская.

"На место происшествия вызвали пожарных, которые ликвидировали огонь", — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что хозяин квартиры не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина размахивал горящим факелом в московском метро.