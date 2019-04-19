Двое сотрудников ФСБ требовали взятку биткоинами у сына экс-директора «Известий»

Бывший и действующий следователи центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержаны по подозрению в вымогательстве взятки. По версии следствия, задержанные Алексей Колбов и Сергей Белоусов требовали 65 млн рублей у Александра Галумова, сына экс-гендиректора ФГУП «Издательство ''Известия'' Эраста Галумова.

правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве обратился Алесандр Галумов, пишет „Коммерсант“. Молодой человек сообщил, что взятку у него якобы вымогали бывший и действующий офицеры следственного управления ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов.

Галумов-старший сейчас находится под следствием по делу о крупном мошенничестве. За деньги сотрудники ФСБ обещали не утяжелять ему обвинение, а также не привлекать к ответственности его сына.