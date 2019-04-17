Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемым Роману Мокряку, Андрею Опрыско, Евгению Семидоцкому и Сергею Цыбизову в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 24 июля, удовлетворить", — огласил решение судья Сергей Рябцев.

Ранее прокурор просил закрыть слушание от публики, дабы сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса. Суд удовлетворил это ходатайство, журналистов и родных подсудимых допустили только до оглашения постановления.

В ходе заседания адвокаты украинских моряков в очередной раз просили передать ходатайства ФСБ для рассмотрения в военный суд, так как моряки, по мнению защиты, являются военнопленными. Тем не менее, в удовлетворении этого прошения им было отказано.

В здании суда, помимо десятков родственников 24 украинских моряков, присутствует украинский омбудсмен Людмила Денисова. Вопрос о продлении ареста мужчинам судьи решают одновременно в трех залах заседаний. В первой половине дня планируется вынести определение по 12 обвиняемым. Столько же моряков будет доставлено в суд к 14.30.

Ранее стало известно, что срок расследования дела был продлен до 25 августа.