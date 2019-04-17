Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемым Роману Мокряку, Андрею Опрыско, Евгению Семидоцкому и Сергею Цыбизову в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 24 июля, удовлетворить", — огласил решение судья Сергей Рябцев.
Ранее прокурор просил закрыть слушание от публики, дабы сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса. Суд удовлетворил это ходатайство, журналистов и родных подсудимых допустили только до оглашения постановления.
В ходе заседания адвокаты украинских моряков в очередной раз просили передать ходатайства ФСБ для рассмотрения в военный суд, так как моряки, по мнению защиты, являются военнопленными. Тем не менее, в удовлетворении этого прошения им было отказано.
В здании суда, помимо десятков родственников 24 украинских моряков, присутствует украинский омбудсмен Людмила Денисова. Вопрос о продлении ареста мужчинам судьи решают одновременно в трех залах заседаний. В первой половине дня планируется вынести определение по 12 обвиняемым. Столько же моряков будет доставлено в суд к 14.30.
Ранее стало известно, что срок расследования дела был продлен до 25 августа.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.