Жестокий урок: учитель избила пенсионерку-инвалида

Полиция Башкирии проверяет информацию об избиении 79-летней пенсионерки школьным завучом по воспитательной работе. По словам дочери пострадавшей, ее мать ночью попросила учителя убавить громкость музыки в машине. Та в ответ избила пенсионерку — ее фотография с синяками на лице появилась в социальных сетях. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении дела в отношении педагога.

В Башкирии жительница села Прибельский Кармаскалинского района обвинила школьного завуча в избиении ее 79-летней матери. Дочь пенсионерки сообщила об этом в группе «Подслушано Кармаскалы» в соцсети «Вконтакте».

В сообщении женщина написала, что ночью 7 апреля ее мать — ветеран труда и инвалид III группы — вышла на улицу и сделала замечание молодой учительнице, которая сидела в машине и слушала громкую музыку. Пенсионерка попросила ее сделать звук потише, однако школьный завуч по воспитательной работе напала на женщину и избила ее, утверждает автор поста.

Медики диагностировали у пенсионерки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы лица и левого бедра. Дочь пострадавшей прикрепила фотографию пенсионерки с огромными синяками под глазами.

«Такое поведение не то, что недостойно звания учителя и даже человека, который позволяет себе такие неадекватные действия по отношению к пожилому человеку. На данный момент пытается объяснить, что это она потерпевшая сторона. Вы можете поверить, что старая бабушка полтора метра ростом 80-ти лет избить молодую 30-летнюю женщину?» — возмутилась автор сообщения. Она также предположила, что учительница била пострадавшую не только руками, но и посторонним предметом.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что заявление об избиении пенсионерки уже поступило в полицию. Сейчас правоохранители проверяют информацию и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее СМИ сообщали о других инцидентах со школьными преподавателями, которые применяли физическую силу. Так, в Красноярском крае следователи проводят проверку по факту конфликта между учительницей английского языка и двумя восьмиклассницами в школе №151 в столице региона.

Как отметили в пресс-службе регионального следственного управления, проверка началась после того, как в эфир местного телеканала попало видео, снятое одним из учеников класса.

На записи видно, как учительница в классе спорит со школьницами, а затем хватает одну из учениц за волосы, таскает по классу и бьет ее головой о парту. Одноклассники пытаются остановить преподавателя, однако та не реагирует.

По предварительной информации, пострадавшая девочка заступилась за свою одноклассницу, которую учительница перед этим ударила по лицу, от чего у той образовался синяк. Вторая школьница, которую ударили головой, получила сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Родители пострадавших девочек написали заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ «Побои». В этом случае максимальное наказание, которое грозит преподавателю, — лишение свободы на срок до двух лет. Учительницу отстранили от занятий на время доследственной проверки, но не уволили.

Как рассказали в школе, преподаватель трудилась в образовательной учреждении уже два года и прежде никаких жалоб на нее от учеников и родителей не поступало. Женщина никогда не проявляла никаких признаков агрессии во время работы с учениками, была скромной и спокойной. По словам и.о. директора школы Ирины Буренских, она впервые столкнулась с подобным поведением педагога за 26 лет работы в школе.

15 апреля стало известно, что в Дагестане следователи завели уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником» в отношении учителя физической культуры.

Как пояснили в пресс-службе республиканского управления СК РФ , 22 ноября прошлого года обвиняемый преподаватель в средней школы в селе Кванада дважды ударил третьеклассника металлической линейкой по руке.

В марте этого года в соцсетях распространилось видео с инцидентом. На основании записи была проведена доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в России каждый пятый школьник сталкивался с оскорблениями со стороны учителей. По данным мониторинга ОНФ «Равные возможности — детям», 21% школьников получали оскорбления от педагогов. Около 26% учеников считают, что школа негативно повлияла на их самооценку.

Почти половина учеников — 44% — уверены, что обладают талантом и хотят его развивать, однако не получают в этом никакой помощи. Более трети опрошенных школьников отметили, что им не хватает глубоких знаний по учебным предметам.