Специалисты из уголовной полиции Франции рассматривают проблему с электричеством как одну из вероятных причин возникновения пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщает газета Parisien.
Как пишет газета, пожар начался со шпиля собора, который обрушился в понедельник вечером. По информации издания, очаг возгорания находился у основания конструкции.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия — случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.