Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о возможной причине пожара в Нотр-Даме 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты из уголовной полиции Франции рассматривают проблему с электричеством как одну из вероятных причин возникновения пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщает газета Parisien.
Как пишет газета, пожар начался со шпиля собора, который обрушился в понедельник вечером. По информации издания, очаг возгорания находился у основания конструкции.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия — случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.
Р-Спорт: последние новости
В Мордовии задержали охотника, застрелившего у дороги подростка В Подмосковье рядом со скелетом мужчины нашли наручники и замки Суд над капитаном врезавшегося в мост в Пусане судна начнется 25 апреля
Комментарии1
Происшествия , Пожары , Генпрокуратура РФ , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Одноклассник раскрыл «тайны» Зеленского6
Больше санкций: по кому ударят США57
Изгнанный с Первого канала эксперт сделал заявление94
«Опоздали на 23 минуты»: почему в Нотр-Дам не сразу вызывали пожарных2
Призыв «брать в рот за копейки» вызвал интерес ФАС25
Видео
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке
Общество
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»
Украина В мире
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму
В мире
Последняя Надежда: для чего Киев выпустил Савченко на волю
Украина Статьи
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"
В мире Украина
Пугачева пристыдила Кудрявцеву за секс
Шоу-бизнес Статьи
«Опоздали на 23 минуты»: почему в Нотр-Дам не сразу вызывали пожарных
В мире
Порошенко и Зеленский приняли решение по дебатам
В мире Украина
Решается судьба программы: подробности о состоянии здоровья Норкина
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение