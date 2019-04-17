СМИ сообщили о возможной причине пожара в Нотр-Даме

Специалисты из уголовной полиции Франции рассматривают проблему с электричеством как одну из вероятных причин возникновения пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщает газета Parisien.

Как пишет газета, пожар начался со шпиля собора, который обрушился в понедельник вечером. По информации издания, очаг возгорания находился у основания конструкции.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами.