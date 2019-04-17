ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»

Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки». На скандальных постерах также изображена девушка, пьющая через соломинку или кусающая бутерброд. Так покупателей мотивируют бесплатно доливать напитки, а также покупать бургеры по доступной цене. Местные СМИ утверждают, что горожанам не нравится подобный креатив.

ФАС проверит законность такой «игры слов».

«Мы изучаем соответствие указанной рекламной информации требованиям закона "О рекламе"», — пояснили в ведомстве.