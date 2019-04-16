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Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам проигнорировали 

Lenta.ru 55 минут назад
В день пожара в соборе Парижской Богоматери дважды срабатывала сигнализация. Об этом агентству Associated Press на условиях анонимности сообщил один из следователей по делу.
Он пояснил, что уже опрошены около 30 человек, большинство из них работали над ремонтом памятника культуры. Выяснилось, что после первого сигнала тревоги некоторые рабочие во главе с дежурным сотрудником пожарной службы поднялись на проверку, но очагов возгорания не обнаружили.
«После второго сигнала было уже слишком поздно, огонь стал слишком сильным», — сказал следователь.
Над делом о пожаре работают от 40 до 50 следователей. По соображениям безопасности их пока пускают в собор.
Норт-Дам де Пари загорелся 15 апреля около 18:30 по местному времени. Огонь быстро охватил деревянные конструкции — последние несколько месяцев в соборе велась реставрация. Пожарным удалось потушить огонь только к утру следующего дня. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.
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Происшествия , Пожары , Associated Press
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