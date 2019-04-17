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Историк Сытин назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала» 

News.ru + ещё 5 28 минут назад
Доктор исторических наук Александр Сытин в эфире Первого канала заявил, что пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года — это «ликвидация малоценного человеческого материала»; после этого его выгнали из студии программы «Время покажет».
«Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», — заявил он. Видео отрывка программы опубликовано на сайте Первого канала.
После этого возмущенные гости студии вступили в спор с Сытиным.
«Вы кто такой, что можете определять, что такое «генетический материал»?», — заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу Родион Мирошник, заявив, что Сытин сам не может называться человеком.
После этого ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев попросил Сытина покинуть студию.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.
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Происшествия , Видео , Анатолий Кузичев , Правый сектор , Первый канал
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