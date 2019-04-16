Бывший московский мэр Юрий Лужков заявил, что возгорание в Соборе Парижской Богоматери тушили слишком долго и неправильно. Об этом сообщает НСН.
По мнению Лужкова, для тушения пожара в соборе использовали мало средств. Кроме того, пожарные службы слишком долго добирались к горящему зданию.
"Возможно, потери были бы меньше, но медленно действовали пожарные… Мы все хотели бы, чтобы пожар был устранен немедленно", — добавил Лужков.
Кроме того, экс-мэра удивил факт отсутствия пожарных вертолетов.
"В таких случаях нужно задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы ликвидировать огонь. Стягивать пожарных, наземную и воздушную технику", — заключил Лужков.
Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме полностью потушен.