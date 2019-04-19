«Мог сам себя заковать». Что известно о загадочной смерти туриста Ключарева

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 31-летнего жителя Подмосковья Ивана Ключарева. Спустя два года после исчезновения его останки нашли в Черустинском лесу: скелет был прикован к дереву цепями и наручниками. Уголовное дело об убийстве в полиции заводить не спешат — друзья Ключарева считают, что "экстремальное приключение" в стиле Гарри Гудини он вполне был способен устроить сам. В запутанной истории разбиралось РИА Новости.

"Он всегда возвращался"

В середине апреля в один из отделов полиции Московской области поступило сообщение о найденном в лесу трупе мужчины. Прибывшие на место силовики обнаружили скелет, буквально посаженный на цепь: левая рука была прикована наручниками к дереву. Рядом нашли еще несколько "браслетов", цепи, замки, палатку, видеокамеру и книгу про завязывание узлов.

Среди вещей лежали документы, которые помогли установить, что погибший — житель города Пушкино Иван Ключарев, который пропал еще в мае 2017-го. По словам членов его семьи, Иван был опытным путешественником, последние пару лет активно исследовал Черустинский заповедник и даже организовал там "стоянку": поставил палатку, принес две огромные бочки для хранения продовольствия. Точные координаты этого места никто не знал.

Семья привыкла к одиночным походам Ивана и отсутствию вестей, поэтому первое время после его исчезновения родственники сильно не беспокоились: в конце концов молодой человек всегда возвращался. В полицию обратились только в августе 2017-го. Мать Елена Ключарева организовала два похода поисковиков, однако следов сына не нашли. Что, в принципе, неудивительно: Черустинский заповедник — это обширный лесной массив с труднопроходимыми участками.

Известие о гибели Ивана стало ударом для семьи и близких, однако странные обстоятельства удивили только полицию. По словам друзей, Иван всегда любил походы и авантюры, а незадолго до исчезновения всерьез увлекся техникой выживания в экстремальным условиях.

Заядлый путешественник

В Сети опубликованы десятки роликов, где Иван подробно рассказывает о главном увлечении жизни — путешествиях. На одной из видеозаписей он объясняет, как автостопом исследовал Турцию, на другой — вспоминает, как торговал ручками в электричках, чтобы заработать на очередную поездку. Друзья запомнили его добрым, немного наивным парнем с психологией ребенка из-за отставания в развитии.

Иван жил с мамой и бабушкой в Подмосковье, но очень много путешествовал в одиночку или со случайными попутчиками. В основном передвигался пешком или автостопом, жил в палатках, еду готовил на костре.

"Он совершал еще более удивительные путешествия, — вспоминает его друг Василий Михайлов. — Без денег мог поехать на электричках в Дагестан. По-моему, очень рискованный поступок. Или отправиться в пеший поход по дорогам зимой в резиновых пляжных тапочках. А еще он коллекционировал старую советскую ламповую электронику. Магнитофоны, радиолы, телевизоры. Находил их на свалках, ремонтировал и складывал дома. Иногда продавал".

С Василием Иван познакомился в необычном путешествии по Дальнему Востоку: они катались по БАМу в вагонах товарных поездов.

"Сам себя приковал"

Близкие Ключарева признают: некоторые его поступки граничили с безумием. По их словам, несколько лет назад Иван уже приковывал себя наручниками к дереву в лесу. Тогда все закончилось благополучно: его нашли случайные прохожие.

О причинах, толкнувших его на такой отчаянный шаг, Иван не рассказывал, но, по версии следствия, молодой человек состоял в неком сообществе, практиковавшем выживание в экстремальных условиях.

"У него отсутствовал порог страха, он был очень наивен и доверчив, — говорит один из знакомых Ивана. — Возможно, он хотел испытать себя. Или кто-то уговорил его поучаствовать в необычном эксперименте".

Следствие с выводами не спешит: у силовиков больше вопросов, чем ответов. "Пока не можем сказать, криминальная была смерть или нет. Ждем результатов экспертизы", — сообщили в управлении СК России по Московской области.

По предварительным данным, Иван умер около года назад. Однако с дальнейшими оценками специалистам придется сложно: установить точную причину смерти по скелету практически невозможно. Экспертам придется изучать косвенные признаки, например, повреждения на одежде, следы на месте преступления. Прольет это свет на произошедшее в лесу или запутает следователей еще больше — покажет время.