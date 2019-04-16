Отец Карауловой «в шоке» от решения суда

По его словам, близким Карауловой «не верилось» в такое решение суда.

«На седьмом небе находимся, только верится с трудом очень до сих пор», — заявил Карауловой.

Он добавил, что «в шоке» от справедливого решения суда. Караулов рассказал, что его дочь тоже счастлива.

Ранее суд отпустил Караулову по УДО.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.