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Отец Карауловой «в шоке» от решения суда 

Газета.Ru 21 минуту назад
Отец бывшей студентки МГУ имени М. В. Ломоносова Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), Павел Караулов дал комментарий после того, как суд вынес решение о досрочном освобождении его дочери. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, близким Карауловой «не верилось» в такое решение суда.
«На седьмом небе находимся, только верится с трудом очень до сих пор», — заявил Карауловой.
Он добавил, что «в шоке» от справедливого решения суда. Караулов рассказал, что его дочь тоже счастлива.
Ранее суд отпустил Караулову по УДО.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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Происшествия , Видео , Варвара Караулова , Павел Караулов , МГУ , Исламское государство
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