Извержение вулкана произошло на юго-западе Японии

Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии , в 130 километрах от АЭС «Иката».

Вулкан располагается в префектуре Кумамото . По данным главного метеорологического управления Японии, дым и пепел из кратера поднялись на высоту около 200 метров. Сообщений о пострадавших пока нет, передаёт РИА Новости.

В последний раз извержение Асо было зафиксировано в 2016 году.

Как ранее писал News.ru, вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 3,2 км над уровнем моря. После этого облако распространилось на 5 км к востоку от горы. Он находится на острове Парамушир. Его высота — 1156 м. Он активизировался в 2016 году.