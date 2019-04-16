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Извержение вулкана произошло на юго-западе Японии 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Teruko Sammer/dpa/Global Look Press
Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии, в 130 километрах от АЭС «Иката».
Вулкан располагается в префектуре Кумамото. По данным главного метеорологического управления Японии, дым и пепел из кратера поднялись на высоту около 200 метров. Сообщений о пострадавших пока нет, передаёт РИА Новости.
В последний раз извержение Асо было зафиксировано в 2016 году.
Как ранее писал News.ru, вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 3,2 км над уровнем моря. После этого облако распространилось на 5 км к востоку от горы. Он находится на острове Парамушир. Его высота — 1156 м. Он активизировался в 2016 году.
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