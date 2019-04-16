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Пожар уничтожил главный орган Нотр-Дам-де-Пари 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Reuters
По данным французских СМИ, непоправимый урон ему нанесла вода во время тушения, а не огонь.
Созданный в XV веке инструмент усилиями мастеров постепенно увеличивался в размерах вплоть до XVIII столетия. На момент пожара он состоял из пяти клавиатур и 8 тыс. труб.
Кроме органа огнём уничтожен незаметный для посетителей дубовый храмовый каркас. Отмечается, что он был жемчужиной средневековой архитектуры и одним из старейших сооружений в Париже.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл накануне вечером. В результате обрушился шпиль и часы. Кроме того, сгорело две трети крыши несущей конструкции здания. Пострадали двое полицейских и один пожарный. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.
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