Пожар уничтожил главный орган Нотр-Дам-де-Пари

По данным французских СМИ, непоправимый урон ему нанесла вода во время тушения, а не огонь.

Созданный в XV веке инструмент усилиями мастеров постепенно увеличивался в размерах вплоть до XVIII столетия. На момент пожара он состоял из пяти клавиатур и 8 тыс. труб.

Кроме органа огнём уничтожен незаметный для посетителей дубовый храмовый каркас. Отмечается, что он был жемчужиной средневековой архитектуры и одним из старейших сооружений в Париже.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл накануне вечером. В результате обрушился шпиль и часы. Кроме того, сгорело две трети крыши несущей конструкции здания. Пострадали двое полицейских и один пожарный. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.