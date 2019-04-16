YouTube принял пожар в соборе Парижской Богоматери за теракты 11 сентября

Специальная программа YouTube по борьбе с фейковыми новостями приняла пожар в соборе Парижской Богоматери за теракты 11 сентября. Как сообщает Motherboard, специальные справочные сноски появились как минимум в прямых трансляциях на сайте видеохостинга у двух телеканалов.

Вечером 16 апреля во время пожара на YouTube было несколько стримов происходящего. Зрители заметили, что при просмотре таких трансляций телеканалов CBS и NBC под видео появлялась справочная информация о терактах 11 сентября со ссылкой на онлайн-энциклопедию.

Сноска появлялась автоматически в рамках программы по борьбе с фейковыми новостями, которую компания запустила в прошлом году. Представитель YouTube подчеркнул, что «такие справки появляются в рамках работы алгоритма», а не активируются сотрудниками вручную.

«Наши системы иногда могут ошибаться. Мы отключили эти справки для прямых трансляций, связанных с пожаром», — подчеркнули в пресс-службе видеохостинга.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Последние несколько месяцев в нем велась реставрация. В результате пожара уничтожена большая часть кровли, шпиль и часы.

К утру 16 апреля огонь удалось потушить. По разным мнениям, восстановление собора может занять от пяти лет до нескольких десятилетий. Некоторые реликвии удалось спасти: в частности, терновый венец, тунику святого Людвига и несколько картин. Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.