Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам

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Случай, знамение или кара? Почему сгорел Нотр-Дам 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Причина пожара в соборе Нотр-Дам пока не установлена, говорят в МВД Франции. В прокуратуре Парижа считают, что он начался случайно, а в РПЦ — что это знамение.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вчера около 19:00. Обрушились большая часть кровли, часы собора и верхняя часть шпиля.
Возгорание полностью не потушено до сих пор, однако, как рассказал Reuters государственный секретарь французского министра внутренних дел Лоран Нуньес, сейчас пожар «под контролем».
Нуньес добавил, что причины пожара пока не были установлены, но уже выясняются.
Между тем ночью Reuters со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщало, что власти не считают, что Нотр-Дам мог загореться в результате умышленного поджога. Они считают пожар случайным.
Еще около 20:30 местное информагентство AFP писало, что пожар в парижском храме мог возникнуть в ходе ремонтных работ, шедших на верхних уровнях.
Тем временем заместитель начальника отдела внешних церковных связей Русской православной церкви Московского патриархата Николай Балашов в беседе с ТАСС напомнил, что пожар в Нотр-Даме возник в первый день Страстной недели.
По его словам, это «страшное знамение», смысл которого лишь предстоит понять.
«Матерь Божия да сохранит христиан Запада в эти часы скорби», — пожелал протоиерей.
Комментарии33
Происшествия , Видео , В мире , Европа , РПЦ , МВД , ИТАР-ТАСС , France-Presse , Reuters , Франция
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