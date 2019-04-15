Премьер Франции: пожарные пытаются спасти «то, что можно» в соборе Нотр-Дам

Премьер Франции Эдуар Филипп назвал героическими действия пожарных, ведущих тушение возгорания в соборе Парижской Богоматери, они пытаются спасти то, что еще можно.

Крупнейший пожар в соборе Парижской богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара.