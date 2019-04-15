Эксперт рассказала о будущем Собора Парижской Богоматери

Архитектор рассказала о будущем собора Парижской Богоматери. Напомним, ранее вечером 15 апреля в храме начался пожар, который пытаются погасить до сих пор.

Эксперт пояснила, что существует практика спасения и восстановления архитектурных памятников такого уровня после пожаров. Например, много разрушений было после войны. Есть точные чертежи, лазерное сканирование, вдобавок ко всему во Франции очень мощная школа реставрации.

"Собор Парижской Богоматери — христианская святыня, место паломничества. Все, конечно, будет восстановлено. Но сам факт просто ужасен. Это какая-то диверсия страшная. Там, конечно, витражи все полетели, если очень высокая температура. Росписей там практически нет. Там ценнейшие скульптуры, дерево, ценнейшие коллекции. Собор — не только памятник средневековья, там есть второй половины XIX века творения архитектора Виолле-ле-Дюка, он реконструировал этот собор. В частности, рухнувший шпиль — его работа", — сказала архитектор, историк архитектуры и градостроительства, специалист по охране культурного наследия, теории консервации, куратор архитектурных выставок Наталья Душкина в комментарии Москве 24.

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери никто не пострадал. Об этом ранее сказал госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, он отметил, что о точных причинах возгорания пока говорить рано.

Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания. По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами: храм реставрировали. На месте происшествия работают сотни пожарных. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений.

Прокуратура Парижа начала расследование. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Президент страны Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром. Он собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

Последняя информация с места трагического пожара в соборе Парижской Богоматери — в онлайн-трансляции Москвы 24.