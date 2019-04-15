Российские туристы не пострадали в результате пожара в Париже

Майя Ломидзе. В результате пожара в соборе Парижской Богоматери нет пострадавших среди российских туристок, заявила RNS руководитель Ассоциации туроператоров России

«Нет, никто не пострадал», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос. По её словам, инцидент не отразится на турпотоке на остров Сите.

«На потоке никак не скажется, поток туристов на о. Сите не иссякнет после того, как его откроют. То, что происходит сейчас с собором, — очень страшно, ведь это один из символов Парижа», — добавила Ломидзе.

Ранее BFM TV в своем Twitter сообщил, что на крыше собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) вспыхнул пожар. По словам пожарных, он может быть связан с ремонтом здания. Телеканал выяснил, что все люди, находившиеся в здании собора, были эвакуированы. Пожарными оцеплен большой периметр вокруг здания. Позже у здания упал шпиль и полностью обрушилась крыша.

Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) был заложен в XII веке, его строительство продолжалось в течение почти двух столетий. Собор сильно пострадал во время Великой французской революции, в середине XIX века на его реконструкцию ушло более 20 лет. Вторая крупнейшая реконструкция состоялась в 2013 году к 850-летию собора.