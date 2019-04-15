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Трамп назвал горящий Нотр-Дам ужасным зрелищем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп назвал ужасным зрелищем пожар в соборе Парижской Богоматери.
Трамп выступал в Миннесоте в компании работников фирмы по производству грузового оборудования.
"Он (собор — ред.) горит так, как редко горят здания. Он более велик, чем практически любой музей в мире. Дело очень плохо, и выглядит так, что он сгорел до основания", — сказал Трамп.
Его слова вызвали сочувственные возгласы в зале.
"Это часть нашей культуры. Это часть нашей жизни", — сказал Трамп, добавив, что он посещал собор. "Ни один собор в мире не сравнится с этим", — отметил американский президент. По его словам, "на данном этапе они думают, что это (пожар — ред.) был вызван реставрацией".
Трамп не пояснил, есть ли у него какая-либо собственная информация на этот счет или он черпает ее из новостей.
"Это ужасное зрелище", — заключил Трамп. Ранее он написал в Twitter, что на огромный пожар в соборе "ужасно смотреть", и отметил, что, "возможно, можно задействовать пожарные самолеты".
Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.
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Происшествия , В мире , Пожары , США , Дональд Трамп
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