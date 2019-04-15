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Премьер Испании назвал пожар в Нотр-Даме катастрофой для всей Европы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МАДРИД, 15 апр — РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес назвал пожар в Соборе Парижской богоматери катастрофой для всей Европы.
"Пожар в Нотр-Даме — это катастрофа для Франции. И для Испании, и для Европы. Пламя сносит 850 лет истории, архитектуры, живописи, скульптуры. Будет сложно это забыть. Франция может рассчитывать на нас для восстановления величия своего наследия", — написал глава правительства в Twitter.
Санчес также назвал Нотр-Дам "одним из самых красивых соборов мира". "Это грустная новость для нашего всемирного культурного наследия", — добавил испанский премьер.
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Происшествия , В мире , Европа , Пожары , Педро Санчес , РИА Новости , Испания , Мадрид , Франция
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