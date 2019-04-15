Премьер Испании назвал пожар в Нотр-Даме катастрофой для всей Европы

"Пожар в Нотр-Даме — это катастрофа для Франции. И для Испании, и для Европы. Пламя сносит 850 лет истории, архитектуры, живописи, скульптуры. Будет сложно это забыть. Франция может рассчитывать на нас для восстановления величия своего наследия", — написал глава правительства в Twitter.

Санчес также назвал Нотр-Дам "одним из самых красивых соборов мира". "Это грустная новость для нашего всемирного культурного наследия", — добавил испанский премьер.