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Священник рассказал о службе в Нотр-Даме во время пожара 

Lenta.ru + ещё 91 1 час назад
Фото: Reuters
Во время начала пожара в соборе Парижской Богоматери проходила служба. Об этом викарий парижской архиепархии Филип Марсе рассказал РИА Новости.
«Вечерняя служба закончилась где-то в 19:30. Пожар уже начался, но его не было видно, о нем никто не знал», — сообщил мужчина.
Он в это время был в своем офисе и работал, а покидавшие мессу совершенно не паниковали. Марсе добавил, что дым почувствовали через несколько минут, тогда же увидели и огонь у основания шпиля.
Викарий также рассказал о своем впечатлении от подсвеченного пожаром креста в глубине Нотр-Дама.
«Это было воплощением того, что с нами происходит: крест в окружении огня, статуя Девы Марии и огонь», — отметил он.
В то же время он полагает, что искать тайный смысл в этом не стоит.
Священнослужитель выразил надежду, что произошедшее — несчастный случай, а не умышленный поджог. Он добавил, что его тронул приезд президента Франции Эммануэля Макрона на место происшествия.
Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами. В результате ЧП Пострадали три человека.
Предполагаемая причина начала пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад. Вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса высотой около 100 метров.
Президент Франции пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари. По мнению экспертов, это может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.
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Происшествия , Пожары , РИА Новости
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