В соборе Парижской богоматери произошел пожар

В соборе Парижской Богоматери 15 апреля ближе к вечеру произошел пожар. Об этом сообщает AFP.

Как сообщается, очаг возгорания находится в строительных лесах, которыми закрыта часть храма ввиду реставрационных работ. Над собором поднимается густой столб желтого дыма. На месте работают пожарные расчеты. Посетители эвакуированы. На многочисленных видео и фотоснимках очевидцев, выложенных в соцсетях, видны большие языки пламени.

Судя по снимкам, пламя угрожает крыше здания, выложенной свинцовой плиткой толщиной 5 миллиметров, а также южной стене здания. Нотр-Дам де Пари — один из символов Франции и главный собор Парижа, в котором находится кафедра архиепископа Парижского. Свой нынешний вид храм приобрел в начале XIV века.