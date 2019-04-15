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В соборе Парижской богоматери произошел пожар 

Российская Газета + ещё 14 4 часа назад
Фото: скрин YouTube
В соборе Парижской Богоматери 15 апреля ближе к вечеру произошел пожар. Об этом сообщает AFP.
Как сообщается, очаг возгорания находится в строительных лесах, которыми закрыта часть храма ввиду реставрационных работ. Над собором поднимается густой столб желтого дыма. На месте работают пожарные расчеты. Посетители эвакуированы. На многочисленных видео и фотоснимках очевидцев, выложенных в соцсетях, видны большие языки пламени.
Судя по снимкам, пламя угрожает крыше здания, выложенной свинцовой плиткой толщиной 5 миллиметров, а также южной стене здания. Нотр-Дам де Пари — один из символов Франции и главный собор Парижа, в котором находится кафедра архиепископа Парижского. Свой нынешний вид храм приобрел в начале XIV века.
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Происшествия , Видео , Пожары
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