Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Полиция начала проверку

Конфликт, переросший в драку, произошел на уроке в школе 151 в Красноярске . Как сообщает телеканал ТВК, учительница английского языка после перепалки, ударила восьмиклассницу по лицу. Еще одну ученицу, пытавшуюся заступиться за подругу, педагог взяла за волосы и ударила головой об парту. У девочки сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

У первой школьницы остался синяк под глазом. Конфликт произошел в пятницу, учительница отстранена от работы на время расследования. Полиция проводит проверку по факту драки в школе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.