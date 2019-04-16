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Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами 

BFM.RU + ещё 22 2 часа назад
Полиция начала проверку
Конфликт, переросший в драку, произошел на уроке в школе 151 в Красноярске. Как сообщает телеканал ТВК, учительница английского языка после перепалки, ударила восьмиклассницу по лицу. Еще одну ученицу, пытавшуюся заступиться за подругу, педагог взяла за волосы и ударила головой об парту. У девочки сотрясение мозга, ушибы и ссадины.
У первой школьницы остался синяк под глазом. Конфликт произошел в пятницу, учительница отстранена от работы на время расследования. Полиция проводит проверку по факту драки в школе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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