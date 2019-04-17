Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре

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Уроженец Дагестана убил мужчину за отказ танцевать лезгинку. В Севастопольском баре "Бенефис" семейная пара отмечала день рождения друга семьи, и все было хорошо, до появления в заведении компании пьяных мужчин. Трое посетителей, которые, по словам свидетелей, были сильно пьяны, заставили бармена включить лезгинку. Потом остановили у стойки бара посетителя со словами: «Танцуй давай, да!..» Когда 34-летний Олег ответил отказом, они начали требовать, чтобы для них станцевала лезгинку «эта женщина», обращаясь к его супруге. Завязалась потасовка. Мужчина пытался остановить нападавших, но его ударили ножом несколько раз в грудь. Позже все переросло в массовую драку. Поднялся крик, вызвали полицию и «Скорую». Но еще до приезда врачей, от многочисленных проникающих ножевых ранений в область груди, пострадавший скончался на руках жены. Второй раненый мужчина госпитализирован. Полицейским удалось практически сразу задержать троих нападавших. Выяснилось, что они приехали из Дагестана и работали в Севастополе на стройке. 37-летний Абдурахманов Гаирбег (на фото), 42-летний Шамсудинов Юсуп и 29-летний Курбанов Рашид находились в Севастополе около 2-х месяцев, занимались отделочными работами. Ведется следствие. После таких происшествий и преступлений, совершеных несколькими, отношение меняется ко всему народу. Виной всему алкоголь и нежелание смотреть в будущее…
"Что стоишь, давай танцуй!" — обратились они к стоявшему у стены Олегу.
"Опасаюсь, что тому, кто зарезал моего Олега, дадут минимальный срок как за самооборону. И года через три он уже будет гулять на свободе. Не представляю, как жить дальше. У нас двое детей: Варюшке — пять, Даниле — три. Муж был для нас надеждой и опорой", — призналась супруга убитого.