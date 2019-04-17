Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Стычка произошла около трех часов ночи 16 февраля в баре "Бенефис", а жертвой стал 34-летний Олег, директор местной транспортной компании. В питейном заведении он вместе с супругой отмечал день рождения знакомой. Трое подвыпивших гостей решили сменить репертуар и уговорили бармена поставить лезгинку.

"Что стоишь, давай танцуй!" — обратились они к стоявшему у стены Олегу.

Тот попытался отшутиться, но, судя по всему, выбрал не лучшие слова — один из мужчин обиделся и начал требовать объяснений. В конфликт вмешалась супруга Олега, но ей не удалось сбить накал страстей — противники пустили в ход кулаки. В ходе массовой драки уроженец Дагестана выхватил нож и нанес отказавшемуся танцевать два удара в грудь. К моменту прибытия врачей Олег скончался, вступившийся за него мужчина был госпитализирован.

Зачинщики конфликта скрылись, но спустя несколько часов были задержаны. Как выяснилось, 37-летний Гаирбег Абдурахманов, 42-летний Юсуп Шамсудинов и 29-летний Рашид Курбанов приехали в Севастополь за два месяца до Нового года и занимались отделкой квартир. Фигурантом уголовного дела об убийстве стал только Абдурахманов, другие обвиняются в нанесении легкого вреда здоровью.