Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре

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Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку. Камера наблюдения зафиксировала обернувшийся поножовщиной спор из-за музыкальных пристрастий.
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Уроженец Дагестана убил мужчину за отказ танцевать лезгинку. В Севастопольском баре "Бенефис" семейная пара отмечала день рождения друга семьи, и все было хорошо, до появления в заведении компании пьяных мужчин. Трое посетителей, которые, по словам свидетелей, были сильно пьяны, заставили бармена включить лезгинку. Потом остановили у стойки бара посетителя со словами: «Танцуй давай, да!..» Когда 34-летний Олег ответил отказом, они начали требовать, чтобы для них станцевала лезгинку «эта женщина», обращаясь к его супруге. Завязалась потасовка. Мужчина пытался остановить нападавших, но его ударили ножом несколько раз в грудь. Позже все переросло в массовую драку. Поднялся крик, вызвали полицию и «Скорую». Но еще до приезда врачей, от многочисленных проникающих ножевых ранений в область груди, пострадавший скончался на руках жены. Второй раненый мужчина госпитализирован. Полицейским удалось практически сразу задержать троих нападавших. Выяснилось, что они приехали из Дагестана и работали в Севастополе на стройке. 37-летний Абдурахманов Гаирбег (на фото), 42-летний Шамсудинов Юсуп и 29-летний Курбанов Рашид находились в Севастополе около 2-х месяцев, занимались отделочными работами. Ведется следствие. После таких происшествий и преступлений, совершеных несколькими, отношение меняется ко всему народу. Виной всему алкоголь и нежелание смотреть в будущее…

Публикация от  МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

Стычка произошла около трех часов ночи 16 февраля в баре "Бенефис", а жертвой стал 34-летний Олег, директор местной транспортной компании. В питейном заведении он вместе с супругой отмечал день рождения знакомой. Трое подвыпивших гостей решили сменить репертуар и уговорили бармена поставить лезгинку.
"Что стоишь, давай танцуй!" — обратились они к стоявшему у стены Олегу.
Тот попытался отшутиться, но, судя по всему, выбрал не лучшие слова — один из мужчин обиделся и начал требовать объяснений. В конфликт вмешалась супруга Олега, но ей не удалось сбить накал страстей — противники пустили в ход кулаки. В ходе массовой драки уроженец Дагестана выхватил нож и нанес отказавшемуся танцевать два удара в грудь. К моменту прибытия врачей Олег скончался, вступившийся за него мужчина был госпитализирован.
Зачинщики конфликта скрылись, но спустя несколько часов были задержаны. Как выяснилось, 37-летний Гаирбег Абдурахманов, 42-летний Юсуп Шамсудинов и 29-летний Рашид Курбанов приехали в Севастополь за два месяца до Нового года и занимались отделкой квартир. Фигурантом уголовного дела об убийстве стал только Абдурахманов, другие обвиняются в нанесении легкого вреда здоровью.
"Опасаюсь, что тому, кто зарезал моего Олега, дадут минимальный срок как за самооборону. И года через три он уже будет гулять на свободе. Не представляю, как жить дальше. У нас двое детей: Варюшке — пять, Даниле — три. Муж был для нас надеждой и опорой", — призналась супруга убитого.
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Происшествия , Видео , Рашид Курбанов , Республика Дагестан , Севастополь
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