Пожар произошел на балконе жилого дома на севере столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«В 15:15 поступило сообщение о возгорании по адресу ул. Нарвская, д. 11, корп. 4. Установлено, что возгорание произошло на балконе на седьмом этаже жилого дома. В настоящее время ведется тушение, устанавливается площадь горения», — рассказали в ведомстве.
По данным источника Агентства «Москва» в экстренных службах, в доме проведена эвакуация, также существует угроза перехода огня на верхние этажи.