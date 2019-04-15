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Жильцов дома на севере Москвы эвакуировали из-за пожара на балконе 

Агентство «Москва» + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел на балконе жилого дома на севере столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«В 15:15 поступило сообщение о возгорании по адресу ул. Нарвская, д. 11, корп. 4. Установлено, что возгорание произошло на балконе на седьмом этаже жилого дома. В настоящее время ведется тушение, устанавливается площадь горения», — рассказали в ведомстве.
По данным источника Агентства «Москва» в экстренных службах, в доме проведена эвакуация, также существует угроза перехода огня на верхние этажи.
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Происшествия , Пожары , МЧС , АГН "Москва" , Москва
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