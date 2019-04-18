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«Пропустила через свое сердце»: Отец Карауловой рассказал о планах дочери 

Рамблер + ещё 69 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к запрещенному в России «Исламскому государству», после освобождения планирует заняться правозащитой. Об этом рассказал ее отец Павел Караулов.
В беседе с «360» отец бывшей студентки МГУ рассказал, что она хочет поскорее вернуться к нормальной жизни и забыть все, что с ней случилось.
По словам Караулова, Варя продолжит учиться и будет заниматься правозащитой.
«Мы уже даже договорились с выдающимися личностями в России, кто этим занимается. Это правозащита. То, что она пропустила через свою жизнь, через свое сердце. Людей, нуждающихся в защите, очень много. Именно со стороны правоведения», — отметил собеседник издания.
По его словам, на этом поприще Варвара может «стать перспективным и полезным для общества человеком».
16 апреля Вологодский городской суд отпустил по УДО Варвару Караулову, осужденную за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Девушка находилась в колонии с декабря 2016 года.
Комментарии4
Происшествия , Ближний Восток , Варвара Караулова , Павел Караулов , МГУ , Исламское государство
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