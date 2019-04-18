«Пропустила через свое сердце»: Отец Карауловой рассказал о планах дочери

В беседе с «360» отец бывшей студентки МГУ рассказал, что она хочет поскорее вернуться к нормальной жизни и забыть все, что с ней случилось.

По словам Караулова, Варя продолжит учиться и будет заниматься правозащитой.

«Мы уже даже договорились с выдающимися личностями в России, кто этим занимается. Это правозащита. То, что она пропустила через свою жизнь, через свое сердце. Людей, нуждающихся в защите, очень много. Именно со стороны правоведения», — отметил собеседник издания.

По его словам, на этом поприще Варвара может «стать перспективным и полезным для общества человеком».