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В Подмосковье на трассе в результате стрельбы погиб человек 

Р-Спорт + ещё 12 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный обстрелял двух мужчин в ходе конфликта на трассе в Московской области, один из них погиб, другой находится в больнице с огнестрельным ранением головы, сообщает областное ГСУ СК.
По данным следствия, тело 32-летнего уроженца страны ближнего зарубежья с огнестрельным ранением в области живота нашли в воскресенье в автомобиле, припаркованном на улице Лебедянской в Москве. Кроме того, в московскую больницу с огнестрельным ранением в области головы обратился 36-летний знакомый погибшего.
Следователи завели уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия.
"Предварительно установлено, что ночью вблизи поселка Измайлово Ленинского района на автодороге между группой людей произошел конфликт, возникший на почве возврата денежных средств за некачественный товар. В результате которого неизвестный произвел не менее трех выстрелов из неустановленного оружия в оппонента и его знакомого", — говорится в сообщении.
Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Комментарии9
Происшествия , Криминал , СКР , Московская область
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