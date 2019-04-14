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Заключенные сбежали из изолятора в Тыве 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Из изолятора временного содержания (ИВС) Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" в республике Тыва сбежали девять заключенных. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.
По данным ведомства, в результате инцидента пострадал дежурный сотрудник ИВС.
Отмечается, что поисками сбежавших занимаются сотрудники МВД по республике Тыва, по Красноярскому краяю и по республике Хакасия.
По факту происшествия организована служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что заключенные в белгородской колонии рыли тоннель для побега.
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