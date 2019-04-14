Заключенные сбежали из изолятора в Тыве

Из изолятора временного содержания (ИВС) Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" в республике Тыва сбежали девять заключенных. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадал дежурный сотрудник ИВС.

Отмечается, что поисками сбежавших занимаются сотрудники МВД по республике Тыва, по Красноярскому краяю и по республике Хакасия.

По факту происшествия организована служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что заключенные в белгородской колонии рыли тоннель для побега.