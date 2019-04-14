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Среди сбежавших в Туве оказались убийцы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 34 минуты назад
Среди девяти сбежавших заключенных из изолятора временного содержания в Туве оказались в том числе задержанные по тяжким статьям — убийство, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в межмуниципальном отделе МВД «Барун-Хемчикский».
«Среди сбежавших есть серьезные — по статье 105, 162, 111 УК РФ», — передает слова представителя ведомства РИА «Новости».
Заключенные сбежали из изолятора в Тыве
Он уточнил, что побег был совершен, когда задержанных вывели в каптерку за вещами. Двое задержанных напали на полицейского, угрожая ему, выпустили остальных. Полицейский не получил серьезных травм.
Напомним, в воскресенье из ИВС Барун-Хемчикского района сбежали девять задержанных. Ведутся поиски. Региональное управление СК начало проверку по факту побега.
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Происшествия , Видео , СКР , МВД , РИА Новости , Республика Тыва
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