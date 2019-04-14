Среди сбежавших в Туве оказались убийцы

Среди девяти сбежавших заключенных из изолятора временного содержания в Туве оказались в том числе задержанные по тяжким статьям — убийство, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в межмуниципальном отделе МВД «Барун-Хемчикский».

«Среди сбежавших есть серьезные — по статье 105, 162, 111 УК РФ», — передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

Он уточнил, что побег был совершен, когда задержанных вывели в каптерку за вещами. Двое задержанных напали на полицейского, угрожая ему, выпустили остальных. Полицейский не получил серьезных травм.