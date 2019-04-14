Милонова избили на штрафстоянке

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В Петербурге сотрудники штрафстоянки избили депутата Госдумы Виталия Милонова 

РИА «ФедералПресс» + ещё 16 1 час назад
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в очередной раз стал в центре внимания прессы и жителей. Стоит отметить, что на этот раз это не связано с его деятельностью или законодательными инициативами.
По предварительной информации, народный избранник со своим другом приехал на специализированную штрафную стоянку. На месте у него завязался разговор с сотрудниками, который достаточно быстро перешел на повышенные тона. На данный момент не известно, что именно послужило последней каплей, переполнившей терпение администратора стоянки, но диалог перерос в рукоприкладство. Потерпевшим оказался депутат Госдумы Виталий Милонов.
По какому именно поводу депутат Государственной думы приехал на штрафную стоянку не известно. По имеющейся информации, сам Виталий Милонов уже обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. О тяжести вреда, полученного народным избранником, или о травмах со стороны администратора штрафстоянки не сообщается.
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Комментарии86
Происшествия , Видео , Другое , Катастрофы , Виталий Милонов , Госдума , МВД , Санкт-Петербург
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