Милонова избили на штрафстоянке

В Петербурге сотрудники штрафстоянки избили депутата Госдумы Виталия Милонова

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в очередной раз стал в центре внимания прессы и жителей. Стоит отметить, что на этот раз это не связано с его деятельностью или законодательными инициативами.

По предварительной информации, народный избранник со своим другом приехал на специализированную штрафную стоянку. На месте у него завязался разговор с сотрудниками, который достаточно быстро перешел на повышенные тона. На данный момент не известно, что именно послужило последней каплей, переполнившей терпение администратора стоянки, но диалог перерос в рукоприкладство. Потерпевшим оказался депутат Госдумы Виталий Милонов.