В Минприроды назвали поджог одной из возможных причин пожара в парке «Лосиный остров»

РФ. Возможной причиной пожара в национальном парке «Лосиный остров» мог стать поджог. С таким заявлением выступило Минприроды

Пожар в одном из крупнейших заповедников начался вечером 13 апреля.

Огонь распространился на площади свыше 1000 квадратных метров. Пылающий лес было хорошо видно из окрестных многоэтажных домов.

По данным МЧС, тушение проводилось по рангу 1-БИС. Причины возгорания неизвестны.

Известно, что очаг располагался на территории лесного хозяйства, входящего в состав заповедника.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, горели порубочные остатки и штабеля с бревнами.

Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.