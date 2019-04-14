Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сутенёры похищали россиянок для секс-рабства в Таиланде 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Уголовное дело в отношении семи человек, обвиняемых в похищении женщин и отправке их в Таиланд для занятия проституцией, передано в суд. Об этом сообщает краевое СУ СК по Приморскому краю.
По версии следствия, в марте 2015 года осуждённый за вовлечение в занятие проституцией, находясь в заключении, решил продолжить своё противозаконное ремесло и организовать группу для вовлечения россиянок в секс-рабство, говорится на сайте ведомства.
С 2015-го по 2018 год пострадала 21 женщина. В феврале 2017 года под его руководством во Владивостоке были похищены две девушки, которых заставляли заниматься секс-работой в Таиланде. Одна из потерпевших смогла убежать до отправки за границу.
В зависимости от роли каждого из семи членов группы, они обвиняются по статьям УК «Вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией», «Похищение человека» и «Организация занятия проституцией».
Как писал News.ru, в конце марта сотрудники полиции ликвидировали притон для занятия проституцией, который находился на Ленинградском проспекте в Москве.
News.ru: последние новости
Пожарные ликвидировали возгорание возле Коптевского рынка Стрельба произошла возле ночного клуба в Москве Боевики ИГ ликвидированы в Тюмени
Комментарии4
Происшествия , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия и Китай заплатят любую цену за пропавший F-35»11
Зеленский объяснил отказ от дебатов с Порошенко249
Отец Ассанжа в шоке: в 74 года я выгляжу лучше него9
Новая «Мисс Россия» ужаснула пользователей соцсетей173
Беременная Диана симулировала падение с лестницы8
Видео
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Африка
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Су-27СМ взлетел сквозь ливень и попал на видео
Армия Войска
С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение