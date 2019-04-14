Сутенёры похищали россиянок для секс-рабства в Таиланде

Уголовное дело в отношении семи человек, обвиняемых в похищении женщин и отправке их в Таиланд для занятия проституцией, передано в суд. Об этом сообщает краевое СУ СК по Приморскому краю.

По версии следствия, в марте 2015 года осуждённый за вовлечение в занятие проституцией, находясь в заключении, решил продолжить своё противозаконное ремесло и организовать группу для вовлечения россиянок в секс-рабство, говорится на сайте ведомства.

С 2015-го по 2018 год пострадала 21 женщина. В феврале 2017 года под его руководством во Владивостоке были похищены две девушки, которых заставляли заниматься секс-работой в Таиланде. Одна из потерпевших смогла убежать до отправки за границу.

В зависимости от роли каждого из семи членов группы, они обвиняются по статьям УК «Вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией», «Похищение человека» и «Организация занятия проституцией».

Как писал News.ru, в конце марта сотрудники полиции ликвидировали притон для занятия проституцией, который находился на Ленинградском проспекте в Москве.